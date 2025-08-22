Komedi filmi gibi kura çekimi

Romanya Kupası için yapılan kura çekimi sosyal medyada gündeme oturdu. Kurayı çeken kişinin topları seçme şekli futbolseverlerin tepkisini çekerken, görüntüler viral oldu.

Tartışmalar üzerine konuşan Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, “Kura çekiminin tekrarlanmasını bile düşündük. Bu bizim için pişmanlık verici bir hareket. Ancak hiçbir kulüp dezavantajlı çıkmadığı için tekrar yapılmadı” dedi.

“BİR DAHA OLMAYACAK”

Burleanu, hatanın Genel Sekreter Yardımcısı Gabriel Bodescu tarafından kabul edildiğini belirterek, “Böyle bir durumun bir daha yaşanmayacağının garantisini veriyorum.” ifadelerini kullandı.