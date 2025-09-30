Komedyen Egemen Şimşek tutuklandı

İktidar, medyada tartışmalı bazı içerikler üzerinden gözaltı ve tutuklama kararları almaya devam ediyor.

Komedyen Egemen Şimşek'in bir gösterisinde kullandığı ifadeleri gerekçe gösterilerek hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Egemen Şimşek, için karar verildi.

"DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.