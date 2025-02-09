Komedyen Selin Dilmaç tutuklandı... Nedeni şoke etti

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi'nde 29 yaşındaki komedyen Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu.

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Komedyen Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU

TAKSİM'DEKİ SALDIRI İLE İLGİLİ SÖZLERİ OLAY YARATMIŞTI

Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.

Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1.794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

Dilmaç, performansı sırasında, "Taksim'de bir kadın uzaktan kumandayla bankta oturarak bir bomba patlatmıştı. Çok üzücü, elim bir olaydı. Ama ben düz bir kadın olarak şöyle düşünmeden edemiyorum. Terörizm ne kadar korkunç, insanlık dışı bir şey olsa da; kadınlarımızı o alanda da görmek gururlandırıyor açıkçası... Kadın teröristler de var canım yani. Sonuçta feminizm bu değil mi? Kadınların hayatın her alanında eşit bir şekilde olması." İfadeleri tepkilere neden olmuştu.