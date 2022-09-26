''Komet''ismiyle tanınan ressam ve şair Gürkan Coşkun hayatını kaybetti

"Komet" ismiyle bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun'dan kahreden haber geldi. Ünlü sanatçı 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ünlü sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Komet'in vefat haberini Alef Yayınevi, Twitter hesabından "Hoşça kal Komet" mesajıyla duyurdu.

Coşkun, Mehmet Güleryüz'ün 'Güldüğüme Bakma' adlı nehir söyleşisinde belirttiğine göre ismini, "Bill Haley & His Comets" grubundan esinlenerek aldı

Gürkan Coşkun kimdir?

1960'lı yıllarda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitim gördü. Fantastik unsurları kullandığı resimlerinde siyah renk ağırlıktaydi. Sanat yolculuğu Paris'te devam etti. İlk kişisel sergisini orada açtı.

"Sanatçının bir tahtası mutlaka eksik" olmalı derdi. Bir yanı hayal gücünü öne çıkarsa da diğer yanıyla toplumun gerçeklerinden uzak kalmadı.

İstanbul ve Paris arasında geçirdiği yıllarda onlarca sergi açtı. 1980'li yıllarda kendine ait bir resim anlayışı geliştirdi.