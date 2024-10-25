Komiser 2 aylık savaşını kaybetti

Kaynak: İHA
Komiser 2 aylık savaşını kaybetti

Sultangazi'de Cebeci köyü sakinlerinin taşocakları ve toz bulutlarına yönelik eylem yaptığı sırada kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan, hastanede süren 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Sultangazi'de 25 Ağustos'ta meydana gelen olayda Cebeci köyü ve mahallesi sakinleri Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda toplanarak taşocakları ve toz bulutlarına yönelik pankart açıp basın açıklaması yapmıştı.

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Bu sırada bir grubun 1. Cebeci Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmak istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri almıştı.

Polise zorluk çıkartan 5 eylemci gözaltına alınmış, eylem sırasında kalp krizi geçiren Komiser Mehmet Esat Kayacan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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Komiser Kayacan'ın 2 aylık yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğu öğrenildi.

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