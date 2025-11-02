İktidarın başlattığı İmralı süreci devam ediyor. PKK'lılar serbest bırakılırken, MHP lideri Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın kurucusu, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan'ın komisyonda konuşma yapması için çağrılarına devam ediyor.

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden AKP’li Abdurrahman Babacan, Yeni Yol Parti’li Bülent Kaya, Mehmet Emin Ekmen, Mustafa Bilici, DEM Parti’li Celal Fırat ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı, Dublin’de düzenlenen Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (Democratic Progress Institute – DPI), toplantısına katıldı.

Kısadalga'nın haberine göre, Toplantıda Kuzey İrlanda, Filipinler ve Sudan barış süreçlerinde doğrudan yer almış siyasetçiler, bürokratlar ve uzmanlar konuyla ilgili tecrübelerini paylaştı.

Kuzey İrlanda barış sürecinde silahların devre dışı bırakılması ve güvenlik reformlarının uygulanmasında aktif rol alan İrlanda Adalet ve Eşitlik Bakanlığı eski Müsteşarı Tim Dalton, sürecin diline ve iletişim biçimine vurgu yaparak, toplumsallaşmaya zarar vermemesi gerektiğine dikkat çekti.

"TOPLUMUN KOLAY KABUL EDECEĞİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Döneminin İrlanda Başbakanı Bertie Ahern güvenlik geçişi ve siyasi uzlaşmanın en kritik dönemlerinde alınan kararları hatırlatarak “40 yıl ceza almış birinin serbest bırakılması toplumun kolay kabul edebileceği bir şey değildi. Ama iki Başbakan olarak, aldığımız kararların arkasında ısrarla durduk ve bu süreç boyunca toplumu ikna etmeye çalıştık. Zamanı geldiğinde de iki ülkedeki tüm IRA’lı mahkumları serbest bıraktık. Bu süreçlerde güçlü liderlik çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Ahern, İngiltere Başbakanı Tony Blair ile aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olduğunu, ancak barış sürecinin diyalogla yürütüldüğünü belirterek "Konuşa konuşa, tartışa tartışa bir sonuca ulaşıyorduk” dedi.

“HER SALDIRIDAN SONRA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE DEVAM ETTİK"

İrlanda eski Dışişleri Bakanı Dermot Ahern de barışa giden sürecin perde arkasını anlattı. IRA tarafından düzenlenen bir bombalı saldırıda sekiz İngiliz askerinin öldüğünü hatırlatarak, bu olayların süreci durdurmadığını vurguladı.

"25 BİN SAVAŞÇI SİLAH BIRAKTI"

Bangsamoro Sosyal Hizmetler ve Kalkınma Bakanı Raissa H. Jajurie de Filipinler’deki barış sürecinde silahsızlanma ve toplumsal dönüşümün uzun vadeli bir çaba olduğunu anlatarak “Mindanao’da 25-26 bin savaşçı silah bıraktı ama silah bırakmayla ve bırakanlarla ilgili daha yapılması gereken pek çok şey var. Yani çok sabırlı olmak gerekiyor” dedi.