AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı heyet 24 Kasım'da İmralı adasına giderek Vatana ihanetten hüküm giyen terörist Abdullah Öcalan'la görüşmesinin ayrıntıları merak ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV canlı yayında görüşmenin ayrıntılarını verdi.

AKP'den Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP'den İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti'den Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in Ankara'dan İstanbul'a gittiğini belirten Saymaz 'Israr etmeme rağmen Yayman söylemedi' diyerek bilmediği bir yöntemle adaya gittiklerini belirtti.

'GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ...'

Meclis'in hemen konuyla ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Saymaz, görüşmenin 3 saat sürdüğünü, devletin ilgili birimleri tarafından görüntü ve kayıtları alındığını söyledi. 'Bunlar yayınlanır mı bilmiyoruz' diyen Saymaz açıklamalarına şöyle devam etti:

"Tutanakların komisyona sunulacağını anlıyoruz. Görüşmenin içeriğinden bahsedileceğini anlıyoruz. Görüntü sızar mı şimdilik söylemek güç. Benim öğrendiğim kadarıyla heyetin her bir üyesi sorular soruyor. Görüşme soru- cevap şeklinde... Kamuoyunun tartıştığı hemen her soru sorulmuş. İki kritik noktada düğümlendiğini anlıyoruz. Örgütün silah bırakması ve örgütün Suriye yapılanması olan PYD-SDG'nin merkezi yönetime katılıp katılmayacağı, özerk ayrı bir yapılanma iddiasında olup olmayacağı...

Öcalan'dan PYD-SDG ile ilgili ayrı bir açıklama yapması da istenmiş olabilir. Edindiğim izlenim bu. Suriye ordusuna dahil olmasına yönelik... Öcalan, örgütünün kodlarını biliyoru. Bugüne kadar örtün yapmayacağı hiçbir açıklama yapmadı. En tipik örneği 2019'daki seçimlerde Kürt seçmenlere 'tarafsız kalın' açıklaması yapması.

Öcalan tabanın refleksini biliyor. PKK Suriye, Irak'taki kamplarını boşaltsa da kitlesini Suriye ile ayakta tutuyor. Örtünün uymayacağı bir açıklama yapmaz diye düşünüyorum. Bir orta yol bulunur"