Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurdu.

Kurtulmuş, görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtti.

KOMİSYON İMRALI'YA GİTTİ!

TBMM Başkanı, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel süreçlerin olumlu şekilde ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi,

'Söz konusu karar doğrultusunda, 24 Kasım 2025 tarihinde heyet, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gitmiştir.

Bu doğrultuda, 27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır.

Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır.

Komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumu sürdürülecektir.'

NE OLMUŞTU?

Bugün gün boyunca heyetin İmralı’ya gidip gitmediği tartışıldı. Bazı kaynaklar, heyetin bugün İmralı’ya gidip döndüğünü iddia ederken, bazı kesimler ise ortaya atılan iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan heyetin gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru gerçekleştirilmiş, izin sonrası heyet PKK elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceği belirtilmişti.

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesi ise Adalet Bakanlığı'nın izni sonrası heyet PKK elebaşı Öcalan’la görüşmek üzere bir-iki saat içinde İmralı’ya hareket edeceğini iddia etmişti. Heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği belirtilmişti. Türkiye gazetesi, haberi girdikten bir kaç saat sonra haberi silmiş, haberin URL'sinde '404 aradığınız sayfa bulunamadı' şeklinde uyarı ekranı çıktığı görülmüştü.

Yeniçağ'ın ulaştığı Saadet Partili komisyon üyesi Bülent Kaya ise, 'Bu gizli tutuluyor olabilir, bizim haberimiz yok' ifadelerini kullanmıştı.

MHP'li Feti Yıldız'dan da kafaları karıştıran bir paylaşım gelmişti. Yıldız, "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım" demişti.

HÜSEYİN YAYMAN YALANLAMIŞTI

Vatan hainliğinden hüküm giymiş Öcalan’la bugün görüşme yapıldığına dair haberleri yalanlayan Yayman, "Bu bilgi yanlış. Ben adaya gitmedim, kimin gittiğini de bilmiyorum. Bilginin doğruluk payı yoktur. Önümüzdeki günlerde belli olacak" demişti.