Komisyon "kör tuzağa" düşecek mi?

“Sözde Kürt sorununun çözüm adresi olarak siyaset ve TBMM'nin gösterilmesi, millet iradesini hain bölücülere lekeletme iştahı ve iştiyakıdır.” Bu sözleri 23 Eylül 2021’de, ikinci çözüm sürecinin mimarı, Cumhur İttifakı'nın ortağı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sarf etmişti.

22 Ekim 2024’te bu kez aynı Bahçeli, teröristbaşı için "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerini kullanmıştı.

Sonrasında hızlıca gelişen süreçte TBMM’de, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adı verilen bir komisyon kuruldu.

Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş, en başında aldıkları bir kararla, çalışmaların 31 Aralık 2025’te sonlandırılmasını planladıklarını, ancak gerekirse çalışmaların ikişer ay süreyle uzatılabileceğini duyurmuştu.

Ancak Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı sürpriz bir açıklamayla, Ekim ayında komisyonun dinleme toplantılarını bitirip, yasal düzenlemeler ile demokratikleşme ve hukuk devleti konusundaki beklentilerin de yer aldığı bir raporu Meclis Genel Kurulu'na sunacağını açıkladı.

Şimdi bebek katili Öcalan’ı siyasi bir figüre dönüştürecek olan komisyonun son toplantılarından birinin İmralı’da yapılması gündemde.

DEM Parti, Öcalan ile komisyonun görüşmesinde oldukça ısrarcı, MHP'li ve Saadet Partili komisyon üyeleri de İmralı’ya gidilmesinde bir sakınca olmadığını söylediler. CHP ise şimdilik süreci gözlemleyeceklerini açıkladı.

Komisyon başkanı Kurtulmuş da teröristbaşı Öcalan ile görüşülüp görüşülmeyeceği sorusuna, “Komisyon kararları nitelikli çoğunlukla alınıyor. Henüz bu konu komisyonun gündemine gelmedi, komisyonda buna karar verilecektir” dedi.

Komisyonda AKP 22, CHP 11, DEM Parti 5, MHP 4, Yeni Yol Grubu 3, HÜDA PAR 1, Yeniden Refah Partisi 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve Demokrat Parti 1 oy sahibidir.

Nitelikli oy için 34 oy gerekli, AKP+MHP+DEM+HÜDA PAR oylarının toplamı 32 yapıyor. Diğer partilerden hiçbiri oy vermese bile Öcalan ile görüşülmesi için komisyonda Cumhur İttifakı’nın eksik üye oylarını, CHP’nin seçtiği komisyon üyelerinden hangileri tamamlar dersiniz? “PKK terör örgütü değildir” diyen Türkan Elçi mi, yoksa hakkında terör örgütü PKK’nın propagandasını yapmaktan fezlekesi bekletilen Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu mu?

Yani önümüzdeki günlerde TBMM komisyonu İmralı’ya bebek katili, teröristbaşının ayağına gidecek. Bir başka olasılık ise Öcalan’ın video konferans ile komisyon toplantısına bağlanması.

Öcalan'ın kanlı geçmişine rağmen TBMM üzerinden meşruiyet verilerek, Kürtlerin temsilcisi payesi verilmesi, milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü onarılmaz biçimde yaralayacak. Sonuçlarının öngörülmesine rağmen, günlük hedefler ve siyasi gelecek hesapları ile Cumhur İttifakı'nın ısrarı ile Öcalan ile öyle ya da böyle görüşülecek.

Komisyonun kurulmasını sağlayan sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Eylül 2015’te ilk çözüm sürecinde yaptığı şu uyarıyı anımsatalım:

“Kürt kökenli kardeşlerimiz, milletimizin kopmaz, yeri dolmaz ve ayrılmaz birer mensubudur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görmek tam bir cinayettir. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek, milleti inkar eden, Türkiye’nin altını dinamitleyen kör bir tuzaktır."

Bu halde sormak gerekir; DEM Parti ve PKK'nın sıklıkla şikâyet ederek vurguladığı üzere, eğer ki TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi adı verilmiş komisyonun yegâne amacı PKK'nın tasfiyesi ve silah bırakılması değil de gerçekten Kürt sorununun tespiti ve çözümü için milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi ise Öcalan niçin Kürt vatandaşımızın temsilcisi kabul edilmektedir?

Eğer komisyon Öcalan'ı Türkiye ve Suriye'de toplamda yaklaşık 20 milyon Kürt'ün temsilcisi olarak dinleyecek olursa, bu kez de bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında, PKK'nın karşısında olan Kürtleri karşısına almış olacaktır!

Kürtler kamuoyunda oluşturulmuş algının aksine yalnızca Sünni Müslümanlar ve Alevilerden ibaret değildir. İçlerinde Yezidiler, Hristiyan Kürtler de vardır. Yalnızca Kurmanci lehçesinde konuşmazlar, kamuoyunda pek bilinmeyen Sorani, Gorani, Lorani lehçeleri de vardır.

Türkiye'de ve Suriye'de, geçmişte PKK ile aralarında şiddetli çatışmaların yaşandığı Barzani ve Talabani çizgisinde yüz binlerce Kürt yaşamaktadır. Özetle, Türkiye ve Suriye Kürtleri PKK'dan ibaret değildir ve Öcalan'ın PKK dışında artık Kürtler üzerinde bir saygınlığı, etkisi de yoktur!

Komisyon çalışmaları PKK'yı silah bırakmaya ve tasfiye amacına yönelmiş değilken, Öcalan ile görüşerek fiilen Kürtlerin lideri payesini verir ise Bahçeli'nin 2015 uyarısında dile getirdiği gibi "PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitleyerek, Türkiye’nin altını dinamitleyen kör bir tuzağa düşmüş olacaktır."

Dileriz bu görüşme önerisi TBMM komisyonunda kabul görmez.