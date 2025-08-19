“Komisyon pamuk ipliğine bağlı!” Ankara kulisleri karıştı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün komisyonun 4. toplantısını açarken, “ilk dinleyeceğimiz grup şehitlerimizin yakınları ve gazilerimizdir. Bu süreç bugüne kadar 4. toplantısını yapıyor. Geldiğimiz bu sürecin hiçbir noktasında en başından itibaren herhangi bir şekilde bir pazarlık, bir al ver olmamıştır ve olmayacaktır. Zor bir sürecin içerisindeyiz. Bu tarihi misyonumuzu en başarılı şekilde yerine getireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir pazarlığın içerisinde olmadan ezeli ve ebedi kardeşliğimizin yeniden tesis edilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. En önemli vazifelerimizden birisinin de toplumsal rızayı artırmak, toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve özellikle bu kardeşlik sürecine toplumumuzun farklı kesimlerinin desteğinin artırılmasını temin etmektir” dedi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, televizyon programında terör komisyonu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eş, “komisyonun pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünüyorum” diyerek şöyle konuştu:

Kritik nokta şudur, AKP bir tarafa, gülle giderken bir tarafa demir sopayla daha ne kadar fazla gideceğidir. Ben açık net söyleyeyim. Benim kulislerden edindiğim bir izlenime göre burada bu komisyonu AKP hiç umursamıyor. Umrunda değil. İşte bakın Numan Kurtulmuş çıkmış diyor ki bir al ver söz konusu değil. Beyefendi sizin başkanı olduğunuz komisyonda Meral Danış Beştaş çıktı “ana dilde eğitim istiyoruz, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü istiyoruz dedi. Bunun hangi kapsamda al ver değil de hangi kapsamda ben değerlendireceğim. Ama burada retoriğin bir yanlışlığı ortaya çıkıyor. Benim gördüğüm AKP bu komisyonun samimiyetine inanmıyor. Niye inanmıyor? Eğer inanıyorsanız İnan Güney’i niye tutukluyorsunuz? Niye operasyon yapıyorsunuz? Çünkü sokakta bunun siyasi alıcısı artık yok. AKP'liler kendileri itiraf ediyorlar bunu. Burada benim gördüğüm komisyonu CHP'yi olabildiğince kışkırtıp CHP'nin üzerinden dağıtmak istiyor olabilirler. İkinci diğer konu da Devlet Bahçeli ve MHP. Çok açık net. Yani Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan için kurucu lider diyor, kurucu önder diyor. İşte umut hakkı diyor. Ama dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan bu yönde herhangi bir bilgi açıklama gelmiyor. Bu terimleri kullanmıyor. Yani yük kimin sırtında? Yük MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin sırtındadır.

Meclis açılmadan önce sürpriz hamle! İBB soruşturmasında kritik iddia

YÜK TAMAMEN MHP'NİN ÜZERİNDE KALABİLİR

AKP ve Sayın Erdoğan buradan çok çabuk çark edebilir. Yük tamamen MHP'nin üzerinde kalabilir. Bence bunun ön işaretleri de gelmeye başladı. İşte doğaldır ki bir tarafı yakarken bir tarafı serinletemezsiniz. CHP'yi yakıyorsunuz. DEM Parti'yi serinletmeye çalışıyorsunuz bu sıcakta. Nasıl olacak? O yangının diğer taraflarına ulaşması kaçınılmaz. Bu yön, bu yol açıkçası çok riskli ama ben AKP'nin buna inandığını, AKP bürokratlarının, AKP milletvekillerinin o komisyona inandığını ben hiç sanmıyorum. Şimdi yarın DEM Parti'nin istediği birtakım insanlar veya işte kendilerince sivil toplum örgütü diyorlar. Onların komisyonunda dinlenmesi gündeme gelirse dinlenecekler mi? Dinlendiklerinde onların sözlerini bu kamuoyu, bu toplum kabul edecek mi? İşte Şehit ve Gazi yakınlarını topluyorsunuz. Onlara diyorsunuz ki Abdullah Öcalan'ın çıkması söz konusu değil. DEM Parti'den de açıklama yapılıyor, örgütten de açıklama yapılıyor. Kurucu önderin özgürlüğü birinci gündemimizdir diyor. Ne yapacaksınız? Bu uyuşmazlığı nasıl çözeceksiniz? Onun için ben komisyonun pamuk ipliğine bağlı olduğunu düşünüyorum.

İslam Memiş’ten dudak uçuklatan tahmin! Altın satmak için bu tarihi bekleyin

Fatih Altaylı cezaevinden anlattı: AKP’de lağım patladı, iki ayrı yapı birbirine girdi