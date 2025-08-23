Komisyon sürecinden en çok zarar görecek partiyi açıkladı! Cemal Enginyurt’tan çarpıcı iddia

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Cemal Enginyurt, Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun işleyişine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Komisyonun samimi bir çözüm arayışı taşımadığını iddia eden Enginyurt, Kürtçe konuşmak isteyen bir kadına izin verilmemesini eleştirerek, “Madem barış ve demokrasi istiyoruz, neden Kürtçe konuşmaya müsaade edilmedi?” dedi.

Enginyurt, komisyonun dağılması yönünde bir siyasi irade olduğunu öne sürerek, “Numan Kurtulmuş ve Recep Tayyip Erdoğan bu komisyonun dağılmasını istiyor. Filmin sonunda MHP yalnız bırakılacak ve tüm sorumluluk ona yüklenecek” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Enginyurt, 12 Eylül Anayasası eleştirilerinin samimiyetsiz olduğunu belirtti. Erdoğan’ın halk desteğinin %25’i geçmeyeceğini iddia eden Enginyurt, “Ne yapılırsa yapılsın, Erdoğan’ın alacağı oy sınırlı kalacak” diyerek şöyle konuştu:

Soruyorum, komisyon madem terörsüz Türkiye komisyonuydu O zaman niye Kürtçe konuşulmasına müsaade etmedi Numan Bey? Niye etmedi madem? Madem bu ülkede barış istiyorlar, demokrasi istiyorlar, huzur istiyorlar, Kürtçe konuşmayı daha rahat konuşabilirim kendimi daha iyi ifade edebilirim diyen bir kadına bu kadar demokratik olan iktidar niye müsaade etmedi? Niye etmiyor biliyor musunuz? Numan Kurtulmuş bu komisyon dağılsın istiyor. Recep Tayyip Erdoğan bu komisyon dağılsın istiyor. Onların böyle bir komisyon beklentisi yok. Filmin sonunda bu işten zararlı çıkacak MHP'dir. Göreceksiniz bütün günahı MHP'nin üzerine atacaklar. Bizim böyle bir talebimiz yoktu diyecekler. Nereden biliyoruz? Yani daha önceki çözüm sürecine bir bakın. Bütün Anadolu'yu baştan başa akil adamlarla donatıp da bunun bu çözüm sürecinin doğru olduğunu anlatmamışlar mıydı? Şimdi siz hiçbir AKP'li görüyor musunuz? Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya kendi kanallarında terörsüz Türkiye'yi anlatan bir AKP vekili var mı? Bir akil adam dedikleri adam var mı? Sadece MHP'liler çıktı. Dokuz bölgeye ayırdılar Türkiye'yi. Bu bölgede terörsüz Türkiye'yi MHP'liler anlatıyor. Bu AKP'lilerin problemi değil mi terörsüz Türkiye? AKP terörsüz Türkiye istemiyor mu? Numan Kurtulmuş istemiyor mu? Açıkça söylüyorum. Böyle bir dertleri yok. Çünkü Türkiye'de terör yok zaten. Burada talep edilen şey demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk. Recep Tayyip Erdoğan ve Numan Kurtulmuş dönüp dolaşıp işi anayasaya getiriyorlar ve söylerken de öyle ağır bir ifade kullanıyorlar ki 12 Eylül artığı bu anayasa değişmeli diyorlar.

ERDOĞAN'IN ALACAĞI OY YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEK

Anayasanın büyük bir kısmı zaten değişmiş hala diyorlar ki 12 Eylül artığı anayasa, 2017'de değiştirdikleri maddeleri de değiştirmek istiyorlar. Ne yapılırsa yapılsın bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oy alanın seçileceği bir anayasa değişikliği yapsa bile Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy kendisinin 5 de MHP'den katarsan üzerine. Çünkü MHP'lilerin büyük bir kısmı da vermeyecek Erdoğan'a. Alacağı oy %25'i geçmeyecek.