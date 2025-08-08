Komisyon toplantısı sona erdi

Terör örgütü PKK'nın silahları 11 Temmuz'da sembolik olarak yakmasının ardından İmralı Süreci kapsamında TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu kuruldu.

Bugün 2'nci kez toplanan komisyonun toplantısı sona erdi. Toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya komisyona sunum yaptı.

Komisyonun 2'nci oturumu devam ederken Numan Kurtulmuş oturumun kapalı yapılması için oylama yaptı. Oy birliği ile alınan kararla açık başlayan oturum kapalı olarak devam etti. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Komisyon, "sürecin mimarı"nı da dinleyecek mi?

"KOMİSYONUN VÜCUDA GELMESİNİN ANA SEBEBİ"

Kurtulmuş, komisyonun kurulmasının ana sebebini, "Bu komisyonun vücuda gelmesinin ana sebebi İmralı'dan yapılan açıklama sonrasında örgütün silah bırakmayı kabul ettiğini, kendini feshetmeyi kabul ettiğini ortaya koyması, bunu deklare etmesi ve bu süreçle birlikte ortaya çıkacak olan birtakım düzenlemelerin, yasal düzenlemelerin nasıl yapılacağı ile ilişkin Meclis'in de süreci sürece vaziyet etmesi, hazırlık yapması..." olarak açıklamıştı.

"KONUŞMALAR TUTANAK ALTINA ALINDI: 10 YIL AÇIKLANMAYACAK"

Öte yandan Kurtulmuş, oturumun kapalı olarak yapılmasının önemini vurgulayarak "Buradaki konuşmalar tam tutanak altına alınacak ama asla yayınlanmayacaktır. Yani Komisyon üyeleri dahil hiç kimseye belli bir süre 10 yıl süreyle bu tutanaklar verilmeyecektir. Ve bu toplantıda konuşulan hiçbir konu hiçbir şekilde dışarıda mevzubahis edilmeyecektir. Bu işin selameti ve işin hassasiyeti bakımından önemlidir." demişti.