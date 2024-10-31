Komisyonda 'bilinmeyen dil tartışması gülüşmelere neden oldu 'Sayın Sakık şimdi ben size I love you desem...'

Tartışmada AKP'li Muş'un 'I love you' örneğini vermesi üzerine komisyonda gülüşmeler oldu. Muş'un 'Sayın Sakık şimdi size 'I love you' desem kayıtları yabancı dil olarak geçer" demesi üzerine komisyon üyeleri 'De bakalım ne olarak geçecek" diyerek gülüşmeye başladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, DEM Milletvekili Sırrı Sakık ile AKP'li komisyon başkanı Mehmet Muş arasında "bilinmeyen dil" tartışmasına sahne oldu.

Komisyonda söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda tutanaklara yabancı dil olarak geçtiğini belirtti. Sırrı Sakık'ın bu sözleri üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, söz alarak bir örnek verdi ve “Anayasamıza göre devletin dili Türkçe'dir. Dolayısıyla bu parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; bütün yabancı diller ‘Türkçe dışında bir dil' olarak geçer. Bu, Kürtçe'ye veya başka bir dile karşı yapılan bir tutum değildir. Resmi dilimiz Türkçe olduğu için mesela ben şimdi ‘I love you' sizi seviyorum desem; yine bu tutanaklara 'bilinmeyen bir dil' olarak geçecek” açıklamasını yaptı.