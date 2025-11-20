TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bütçe görüşmeleri yapıldı. Komisyonda milletvekilleri ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin arasında gerginlik yaşandı.

"16'SI SİZİN BAKANLIĞINIZDA ÖLDÜ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) bünyesinde staj adı altında çalıştırılırken hayatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin konuşma yaptı. Kadıgil konuşmasında Bakan Tekin’e hitaben, MESEM'lerdeki ölümleri gündeme getirerek "16'sı sizin bakanlığınızda öldü" dedi.

Kadıgil'in bu çıkışına tepki gösteren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Seni ahlaka ve nezakete davet ediyorum" ifadesini kullandı.

TEKİN GÖRÜŞMELERİ TERK ETTİ

Bu sözlerin ardından Bakan Tekin, bütçe görüşmeleri devam ederken salonu terk etti.