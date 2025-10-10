MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan 2’inci açılım süreci son olarak Meclis’teki komisyon ile devam ediyor.TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 14’üncü toplantısı geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Toplantıda, bazı tartışmalı öneriler gündeme geldi.

TERÖRİSTBAŞI İÇİN "BAŞMÜZAKERECİ" TANIMLAMASI İSTEDİLER

Sözcü muhabiri Veli Toprak’ın haberine göre; "APO" sloganı skandalından bir gün sonra Medeniyetler Beşiği Derneği Batman Şube Başkanı Nezahat Hasan, Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın “başmüzakereci” olarak tanımlanmasını önerdi ve Öcalan’ı “barışın mimarı” olarak nitelendirdi. Hasan, “Kaygılarımızın giderilmesi ve ailelerimizin rızası için öncelikle Abdullah Öcalan’la görüşülmeli” dedi.

Hak İnisiyatifi Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arif Koçer, Şeyh Said, Seyit Rıza ve Said-i Nursi için iade-i itibar talep ederken, mezar yerlerinin açıklanmasını istedi. Toplumsal Mutabakat Derneği Genel Başkanı Mahmut Şimşek ise “Kürt Dil Kurumu ve Kürt Tarih Kurumu” kurulmasını önerdi ve “Ana dilde eğitim, okul öncesinden üniversiteye kadar devlet güvencesinde yasal bir hak olarak sağlanmalı. Her halk, dilinin ve dininin özgür olduğu kadar özgürdür” ifadelerini kullandı.

METİNER’DE SİYASET YOLU AÇILMASINI ÖNERDİ

Eski AKP Milletvekili ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner ise PKK üyelerine siyaset yolunun açılmasını önerdi. Metiner, “Silah bırakma ve fesih işlemleri tamamlanırsa, iltisak, yardım, yataklık ve propagandadan cezaevinde olanlar topluma kazandırılmalı, yurt dışındakiler evlerine dönmeli ve makul bir süre sonunda siyaset yapma hakkı tanınmalı” dedi.

KOMİSYON DİYARBAKIR’A GİDİYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çözüm süreci kapsamında Diyarbakır’ı ziyaret edecek. Önümüzdeki hafta Cuma günü gerçekleşecek ziyarette, sorundan etkilenen kişi ve kuruluşlarla görüşmeler yapılacak. Ziyaretin detayları henüz netleşmedi. Aynı hafta, komisyon Perşembe günü 15’inci toplantısında kadın ve gençlik örgütlerini dinleyecek.

MİT BAŞKANI VE BAKANLAR YENİDEN TOPLANTIDA

Diyarbakır ziyaretinin ardından komisyon, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ikinci kez ağırlayacak. Basına kapalı toplantıda, süreçteki son durum ve Suriye’deki gelişmeler hakkında bilgi verilecek.