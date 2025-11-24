AKP-MHP ve DEM Parti, terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gidecek. Karar, AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile geçmişti. Demokrat Parti komisyondan çekileceğini açıkladı.

Demokrat Parti, komisyonun İmralı Adası'na gitmesi durumunda heyetten çekileceğini oylama öncesi açıklamıştı. Komisyon üyesi Demokrat Parti Milletvekili Haydar Altıntaş, komisyondan çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

'ÇEKİLİYORUZ...'

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre; Altıntaş kararları hakkında, "Milletin evladı, milletin temsilcileri aracılığıyla katilinin ayağına götürülüyor. Milli egemenlik yaralanır, milli vicdan sakatlanır, komisyondan çekiliyoruz" dedi.

Ziyaretin Öcalan'a 'meşruiyet' kazandırma amacı olup olmadığı sorusuna da Altıntaş şöyle yanıt verdi:

“Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile birlikte yaptığımız değerlendirme sonucu komisyondan çekilme kararı aldık. Meclisi teröristin ayağına götürüyorlar. İmralı Adası’nda geçmişte derin acılar yaşandı ve hafızalarda tazeliğini koruyor. Şimdi adaya yapılacak ziyaretin, millet vicdanını kanatacak yeni olaylara vesile olmamasını diliyorum. Biz teröristle pazarlık olmaz diyoruz. Şimdi neyi konuşacaksınız? Zaten söylemek istediği her şeyi söylüyor. İmralı’da anlaşma masası mı kurulacak? Öcalan’a ve PKK’ya meşruiyet kazandırma hesabı mı var?”

Altıntaş süreç içinde DEM Parti'den gelen taleplere de "Bu istekler sıralanıp milletin egemenlik hakkı tartışılıyor. Ana dilde eğitim, üniter devletin yerinden yönetim tarzıyla federe bir devlet haline getirilmesi gibi tartışmalar başlatılıyor" sözleriyle dikkat çekti.

Öte yandan komisyondaki oylamaya DSP, Hüdapar ve Demokrat Parti oylamada hayır oyu vermiş, Yeniden Refah Partisi, İmralı Adası'na gidişe karşı çıkıp oylamaya katılmamıştı. Yeniyol Grubu da oylamada çekimser kalsa da heyete üye vermeyeceğini duyurmuştu.