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Kompartman Sendromu nedir? Depremzedelerde Kompartman Sendromunun tedavisi var mı?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken enkazdan çıkarılacaklar için umutlu bekleyiş sürüyor. Deprem sonrasında can kaybına neden olan durumlardan biri de Kompartman Sendromu. Peki, Kompartman Sendromu nedir? Depremzedelerde Kompartman Sendromunun tedavisi var mı?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:46
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Kompartman Sendromu nedir? Depremzedelerde Kompartman Sendromunun tedavisi var mı?

Kompartman Sendromu nedir? Depremzedelerde Kompartman Sendromunun tedavisi var mı?
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Deprem felaketinin beşinci gününde deprem enkazından çıkarılan vatandaşlar için umutlu bekleyiş devam ediyor. Depremden sonra en fazla can kaybına neden olan durumlardan Kompartman Sendromuna dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Kompartman Sendromu nedir? Depremzedelerde Kompartman Sendromunun tedavisi var mı?

Deprem sonrasında oluşan sağlık sorunlarından Crush Sendromu ve Kompartman Sendromuna ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Kompartman Sendromu nedir?

KOMPARTMAN SENDROMU NEDİR?

Kompartman sendromu, ekstremitelerde kapalı kas fasyalarının içinde artmış perfüzyon basıncı nedeni ile meydana gelen iskemi sonucu, kas ve sinir dokularında fonksiyon kaybı ile karakterize klinik bir tablodur. Kısaca Kompartman Sendromu sınırlı bir bölgede basıncın artması ve bu bölgedeki organlarda yapısal/fonksiyonel bozuklukların meydana gelmesidir.

Kompartman sendromu genel olarak kas içi kanama veya aşırı ödem sonucu oluşur. Yüksek enerjili yaralanmalardan sonra kas dokusunun ezilmesi, bacak veya kollarda meydana gelen kırıklar gibi sebeplerden dolayı kas içi aşırı kanama veya ödem oluşur. Bu nedenle facia içi aşırı basınç meydana gelir.

Klinik şikâyetlerin varlığında kronik Kompartman Sendromunda tanı kompartman basıncı ölçümüyle konulabilir.

KOMPARTMAN SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Kronik kompartman sendromunda hareket esnasında ağrı ve kramp görülür. Kompartman Sendromu en sık baldırda görülür.

Kompartman Sendromu belirtileri şöyle:

-Uyuşma

-Hareket ettirmede güçlük

-Kaslarda şişme

KOMPARTMAN SENDROMUNUN TEDAVİSİ NEDİR?

Kompartman Sendromu genellikle bir kemik kırığından sonra gelişir. Sonuç olarak, belirli kas gruplarında sıvı birikir. Şişlik ve şiddetli ağrı görülür. Hızlı bir şekilde tedavi edilirse doku tamamen iyileşebilir. Hastanın özellikle kendini daha iyi hissetmesi amacı ile tedavi edilmesi gerekir.

Kompartman Sendromu tedavi edilmezse hastanın el ve ayaklarında hatta kollarında dahi hissizlik meydana gelir. Tedavi edilmediği takdirde bu durum iyice kronikleşir ve hasta artık elini ve bacaklarını hissetmemeye başlar.

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