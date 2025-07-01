Komşu düşünceli: Yunanistan imalat sektöründen sert fren

Kaynak: Haber Merkezi
Komşu düşünceli: Yunanistan imalat sektöründen sert fren

Yunanistan imalat sektörü, haziran ayında büyüme hızında yavaşlama yaşadı. Zayıf ihracat talebi ve artan maliyetler sektörü olumsuz etkilerken, yurt içi siparişlerdeki artış dengeleyici rol oynadı.

Yunanistan'ın imalat sektörü, Haziran 2025'te büyüme ivmesini yitirdi. S&P Global Yunanistan İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Mayıs ayındaki 53,2 seviyesinden 53,1'e gerileyerek şubat ayından bu yana görülen en düşük fabrika aktivitesi genişlemesini işaret etti. Bu yavaşlamada başlıca etken, küresel belirsizlik ve ABD tarifelerinin etkisiyle zayıflayan ihracat talebi oldu. Ancak yurt içi yeni siparişlerdeki keskin artış, bu olumsuzluğu kısmen dengeledi.

Üretim ve satın alma faaliyetleri güçlü seyrini sürdürürken, istihdam artışı yedinci ayına girdi. Öte yandan firmalar biriken işlerini azaltırken, satın alma stokları üç ay aradan sonra ilk kez artış gösterdi. Fiyat cephesinde ise enerji ve hammadde fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle girdi maliyetleri daha hızlı arttı. Çıktı fiyat enflasyonu ise mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Jeopolitik ve ekonomik endişelerin artmasıyla işletme güveni son sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, küresel ekonomik görünümdeki belirsizliğin Yunanistan imalat sektörü üzerindeki baskısının devam edebileceği konusunda uyarıyor.

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