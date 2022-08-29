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Irak’ta gerilim tırmanıyor. Göstericiler Bağdat’taki hükümet binalarını bastı

Irak'ta siyasi gerilim tırmanırken Şii lider Sadr'ın destekçileri başkent Bağdat'ta Yeşil Bölge'deki hükümet binalarını bastı. Çıkan olaylarda 8 kişi öldü, 100'ü aşkın kişi de yaralandı...

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 20:48
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 21:00
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Komşu Irak’ta gerilim tırmanıyor. Göstericiler Bağdat’taki hükümet binalarını bastı

Irak’ta gerilim tırmanıyor. Göstericiler Bağdat’taki hükümet binalarını bastı
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Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, başkent Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.

Şii lider Sadr yanlısı grup, başkentte hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bastı. Sadr destekçisi bir diğer grup da Bağdat’taki Hükümet Sarayı’na girdi.

Sadr’ın destekçileri, başkent Bağdat’ın yanı sıra ülkenin güney kentlerinde de sokaklara dökülmeye başladı. Şii liderin destekçilerinin güney kentlerde de sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarıldı.

ÇATIŞMA ÇIKTI, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Reuters haber ajansı, Bağdat’ta silah sesleri duyulduğunu, Sadr yanlılarıyla İran destekli gruplar arasında çatışmalar çıktığını bildirdi. olaylarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak’ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “siyasetten çekildiğini” duyurmuştu. Sadr, “Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım” ifadesini kullanmıştı.

BAĞDAT’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Protestolar nedeniyle Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bağdat’ta bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirildi.

Yeşil Bölge semalarında ise Irak uçaklarının uçuş yaptığı görüldü. Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Bakanlar Kurulu’nun haftalık toplantılarını askıya aldı.

DAHA ÖNCE DE MECLİSİ BASMIŞLARDI

Mukteda es-Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr hareketine mensup milletvekillerini istifa ettirmişti. Ardından İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani’yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz’da Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Şii lider Sadr, 2 Ağustos’ta destekçilerine Meclisten ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı. (AA/REUTERS)

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