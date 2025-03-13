Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alacak-verecek yüzünden komşusunu tüfekle vurarak öldüren ve ardından tutuklanan 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. Ev küle dönerken, polis, yangının kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 343. Sokak üzerinde meydana geldi. Tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

CİNAYET ZANLILARININ EVİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, yanarak kullanılamaz hale gelen evde 9 Mart Pazar günü işlenen cinayet zanlılarının yaşadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞLERDİ, 3 GÜN SONRA EVLERİ YANDI

9 Mart Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş (16) ile Fatih Tunç (36) isimli komşuları arasında alacak-verecek sebebiyle tartışma yaşanmıştı. Kavgaya dönüşen olay esnasında 16 yaşındaki O.C.Ş.'nin tüfekle vurarak ağır yaraladığı Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından polis ekipleri, baba E.Ş. ile "yaralama" suçundan birçok kaydı bulunduğu öğrenilen oğlu O.C.Ş.'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 10 Mart Pazartesi günü adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, "Kasten öldürme" babası ise, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

Komşu katili çocuk ve babasının evi alev alev yandı

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