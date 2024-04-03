Komşu kavgası can aldı: Kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı

Olay, 2 Nisan 2024 gecesi Beşbinevler 75.Yıl Mahallesi 26. Sokak'ta meydana geldi. Erol Akbaş, üst katta oturan komşuları Gülseren ve Kemalettin Yıldırım ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Akbaş, tüfek ile Yıldırım çiftine ateş etti.

Mermilerin isabet ettiği çift yaralanırken, kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Gülseren ve Kemalettin Yıldırım çifti ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülseren Yıldırım, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşi Kemalettin Yıldırım'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KATİL TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Erol Akbaş, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Gülser Yıldırım'ın cenazesi 3 Nisan 2024 günü Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kavakören köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

OLAYIN SEBEBİ KEDİLER

Edinilen bilgilere göre, olayın sebebinin komşular arasındaki kedi besleme anlaşmazlığı olduğu öğrenildi.