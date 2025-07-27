Komşu kavgası sokak savaşına döndü! Göğsünden bıçaklandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt’ta iki komşu aile arasında çocukların kavgasına başlayan kavga kanlı bitti. Çocukların kavgasına dahil olan büyükler ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir kişi göğsünden bıçaklandı.

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu. İki komşu aile arasında çıkan kavgada bir şahıs göğsünden bıçaklandı.

Olay, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 458. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki komşu aile arasında çocuklar yüzünden kavga çıktı. Çocukların başlattığı kavgaya büyüklerin de dahil olmasıyla ortalık karıştı. Olayda taraflardan biri olan Mehmet H.S. göğsünden bıçaklandı. Daha sonra bıçaklanan Mehmet H.S.'nin ailesi silahlarla diğer tarafın evini kurşunladı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralanan Mehmet H.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri çevik kuvvet ile geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Komşu kavgası sokak savaşına döndü! Göğsünden bıçaklandı!

Komşu kavgası sokak savaşına döndü! Göğsünden bıçaklandı!

Komşu kavgası sokak savaşına döndü! Göğsünden bıçaklandı!

Komşu kavgası sokak savaşına döndü! Göğsünden bıçaklandı!

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