﻿Komşu kavgasında kan aktı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Mance Mahallesinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında yaşanan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, Cebrail Eğrik, E.,A.E., M.E. ve B.B. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail Eğrik (25) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Eğrik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede inceleme yapan polis, kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)