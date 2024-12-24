Komşuda deprem! Türkiye'den de hissedildi

Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.

Türkiye saatiyle 07.39'da olan deprem, yerin 10.2 km altında meydan geldi. Türkiye'den de deprem, hissedildi. Depremin büyüklüğü ise 3.9 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremde herhangi bir can kaybı ise olmadığı aktarıldı.

Depreme ilişkin paylaşımın altına bazı kullanıcılar, 'geçmiş olsun', 'Aman gelme sakın' ve Yine bi deneme var, yunanda harp' şeklinde youmlar yapıldı.