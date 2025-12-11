Parlamentoda yaptığı konuşmada istifasını açıklayan Jelyazkov, gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi. Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Başbakan’ın istifası, ülkede yeni bir erken seçime giden yolu açtı. Hükümetin istifasına ilişkin oylamanın 12 Aralık’ta yapılması bekleniyor.Üçlü koalisyonun lideri konumundaki GERB partisinin Genel Başkanı Boyko Borisov, Jelyazkov’un istifasını tepkiyle karşıladı. Borisov, "11 aylık iktidarımız sırasında utanacak hiçbir şey yapmadık" diyerek, istifanın ardından parlamentoda görüşülen bütçe çalışmalarına partisinin destek vermeyeceğini belirtti.

Borisov, Başbakan’ın istifasını bizzat kendisinin talep ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Yasama çalışmalarımızda bundan sonra hiçbir yeniden yapılandırma olmayacak, muhalefet üzerimize yüklenemez. Artık istifa etmiş bir hükümet çalışamaz. Piyasadaki fiyat artışlarını önlemek için yardımcı olacağız ama yeni bütçeye müdahale etmeyeceğiz."

ANAYASAL PROSEDÜR

Hükümetin istifasının ardından “parlamenter rulet” olarak bilinen süreç başlayacak. Cumhurbaşkanı Rumen Radev, önce parlamentodaki en büyük iki partiye hükümet kurma görevi verecek. Bu girişimlerin başarısız olması halinde başka bir partiye görev verilecek. Hükümet kurulamazsa erken seçim tarihi belirlenecek. Siyasi gözlemciler, parlamentonun yeni koalisyon kurma kapasitesini tükettiğini belirterek, erken seçime gidilme ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyor.

GÜVEN OYLAMASI BAŞARISIZ OLDU

Bu arada, parlamentoda hükümetin ekonomi politikasına ilişkin güven oylamasında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Oylamaya 108 milletvekili katıldı. İktidar koalisyonundaki GERB, BSP, İTN partileri ile dışarıdan destek veren HÖH-Yeni Başlangıç Partisi milletvekilleri oylamayı boykot ederek salonu terk etti. Önergenin geçmesi için 240 üyeli mecliste en az 121 oy gerekiyordu.