Komşudaki basın mensuplarından grev hamlesi

Yunanistan'da Basın Çalışanları Birliğinin (ESHEA) çağrısıyla tüm basın mensupları, 24 saatlik greve gitti.
Basın mensuplarının toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle başlatılan grev kapsamında, ülkedeki haber akışı 1 günlüğüne durduruldu.
Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.
Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak.
Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.