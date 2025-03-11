Komşudaki basın mensuplarından grev hamlesi

Kaynak: AA
Komşudaki basın mensuplarından grev hamlesi

Yunanistan'da Basın Çalışanları Birliğinin çağrısıyla tüm basın mensupları, 1 günlük greve durdu.

Yunanistan'da Basın Çalışanları Birliğinin (ESHEA) çağrısıyla tüm basın mensupları, 24 saatlik greve gitti.

Basın mensuplarının toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi ve daha iyi ekonomik koşullar talebiyle başlatılan grev kapsamında, ülkedeki haber akışı 1 günlüğüne durduruldu.

Radyo ve televizyonlardaki haber bültenleri iptal edilirken internet siteleri de haber güncellemelerini durdurdu.

Grev dolayısıyla ülkede yarın gazeteler çıkmayacak.

Yerel saatle 05.00'te başlayan grev, yarın 05.00'te sona erecek.

Son Haberler
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize:
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize:
İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek
İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek