Komşudan gövde gösterisi: Bulgaristan ilk F-16 uçaklarını teslim aldı

Bulgaristan’ın ilk F-16 Block 70 savaş uçağı ülkeye ulaştı. Başbakan Rosen Jelyazkov, Graf Ignatievo’daki Üçüncü Hava Üssü’nde düzenlenen karşılama törenine katılarak gelişmeyi bizzat duyurdu. Lockheed Martin tarafından Bulgaristan Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen bu çift koltuklu, çok amaçlı eğitim ve savaş uçağı ülkede büyük bir yankı uyandırdı.

Jelyazkov törende yaptığı konuşmada, bu uçağın yalnızca askeri bir kazanım değil, aynı zamanda ülke savunmasında ideolojik bir değişimin simgesi olduğunu vurguladı. "Bu çok amaçlı modern savaş uçağı artık Bulgar Silahlı Kuvvetleri’nin bir parçası. Egemenliğimizin korunmasında, NATO’nun doğu kanadının savunmasında önemli bir rol oynayacak" dedi.

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2019’DAN BUGÜNE: FİKİRDEN GÖKYÜZÜNE

Başbakan, bu adımın temelinin 2019 yılında atıldığını hatırlatarak, GERB, VMRO ve DPS partilerinin oluşturduğu Avro-Atlantik çoğunluğun bu projeyi mümkün kıldığını ifade etti. F-16 Block 70’lerin tedarik süreci, Borisov 3 hükümetinin girişimiyle başlatılmıştı.

Bugün de yine GERB destekli bir hükümetin görevde olduğunu belirten Jelyazkov, demokratik değerlerden ve insan haklarından taviz verilmeden ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. Uçakların teslimiyle birlikte yalnızca savunma değil, enerji gibi stratejik alanlarda da ABD ile iş birliğinin derinleştiğini söyledi.

TÜM F-16’LAR BU YIL TESLİM EDİLECEK

Jelyazkov, ilk anlaşmaya dahil olan tüm F-16 Block 70 uçaklarının bu yıl içerisinde teslim edileceğini, 2027 yılında ise ikinci pakette yer alan sekiz savaş uçağının daha envantere katılacağını açıkladı. Modernizasyonun yalnızca teknik değil, aynı zamanda ideolojik bir atılım olduğunu yineleyerek, ordunun fiziksel altyapısının da hızla geliştiğini dile getirdi.

Ayrıca bu gelişmelerin askerlik mesleğini daha cazip hale getireceğini belirten Jelyazkov, gençlerin bu alana yönelmesini teşvik edeceklerini ifade etti.

ABD İLE DERİNLEŞEN STRATEJİK ORTAKLIK

Törenden önce ABD Savunma Bakanlığı'nın Avrupa ve NATO’dan sorumlu yardımcısı David Baker ile bir araya gelen Jelyazkov, bu projeye verilen Amerikan desteğini takdirle karşıladıklarını ifade etti. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık sadece savunma değil, enerji, güvenlik ve teknoloji alanlarını da kapsıyor.

David Baker ise ABD’nin Bulgaristan’a yönelik güvenlik yatırımlarını desteklediğini belirterek, F-16 Block 70 uçaklarının NATO ile tam uyumlu olduğunu ve Bulgar ordusunun kapasitesini artıracağını söyledi. Bu projeyi aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğun bir göstergesi olarak tanımladı.

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2025 SAVUNMA İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, F-16 savaş uçaklarının yanı sıra yıl içinde yeni "Stryker" zırhlı araçlarının da kara kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca donanmanın ikinci devriye gemisi suya indirildi. Tüm bu gelişmeler, Bulgaristan’ın savunma kapasitesinde ciddi bir artışa işaret ediyor.

Zapryanov, ülkenin NATO ve AB ajanslarıyla ortak projelere hazır olduğunu, “Avrupa’yı Yeniden Silahlandır” ve “Hazırlık 2030” planlarına tam destek verdiklerini söyledi. Beyaz Kitap kapsamında savunmaya gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2,5 ila 3’ü arasında kaynak ayrılması gerektiğini vurgulayan bakan, bu konuda hükümet ve parlamentonun desteğine güvendiklerini belirtti.

F-16 İLE DEĞİŞEN ENVANTER DEĞİL, ZİHNİYET

F-16 Block 70’in Bulgaristan’a gelişi, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda stratejik yönelimde köklü bir değişimin göstergesi. Yeni uçaklar sayesinde Bulgaristan, NATO’nun doğu kanadında daha etkin bir rol oynayabilecek ve bölgesel caydırıcılıkta daha güçlü hale gelecek.

Bu gelişme, Bulgaristan’ın savunma sanayisini güçlendirme çabalarının yalnızca bir başlangıcı olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki yıllarda hem hava hem kara hem de deniz kuvvetlerinin eş zamanlı olarak modernize edilmesi planlanıyor. Tüm bu projeler, Bulgaristan’ın Batı ile bütünleşme kararlılığını ve transatlantik ittifaka olan bağlılığını açıkça ortaya koyuyor.