Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü!

Kaynak: İHA
Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü!

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iddiaya göre husumetli oldukları komşuları tarafından pusuya düşürülen 2 kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana gelen olayda E.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'ye yolda pusu kurdu. E.C., üzerindeki tüfek ile pazardan dönen 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

2-007.jpg

KAÇARKEN KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alındı. İki kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
İstanbul Valiliği duyurdu! İşte yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler
İstanbul Valiliği duyurdu! İşte yeni eğitim-öğretim dönemi için alınan tedbirler
Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü!
Komşudan kardeşlere kanlı pusu: 2 ölü!
Öcalan, Erdoğan'a öyle bir mesaj iletti ki... Herkes onu konuşuyor
Öcalan, Erdoğan'a öyle bir mesaj iletti ki... Herkes onu konuşuyor
Valiye hakaret eden şahıs Antalya’da otelde yakalandı
Valiye hakaret eden şahıs Antalya’da otelde yakalandı
Samsun'da korkunç durum: Döner ustası evinde asılı halde bulundu!
Samsun'da korkunç durum: Döner ustası evinde asılı halde bulundu!