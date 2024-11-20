Komşular arasında bıçaklı temizlik kavgası. 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: İHA
Komşular arasında bıçaklı temizlik kavgası. 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Eskişehir'de ilginç bir kavga yaşandı. Komşular arasındaki temizlik tartışmasında 13 yaşındaki çocuk bıçaklanarak ağır yaralandı

Eskişehir’de apartman temizliği nedeniyle komşular arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 68 yaşındaki vatandaş 13 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi İzgü Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerindeki bir apartmanda, temizlik meselesi yüzünden komşular arasında tartışma çıktı.

Önceden de aidat ödemesi tartışma nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen iki ailenin arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, 68 yaşındaki Yunus E., 13 yaşındaki T.P. isimli çocuğu karnından bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Karnından bıçaklanarak ağır yaralanan 13 yaşındaki T.P., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan 13 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 13 yaşındaki komşusunu bıçaklayan Yunus E.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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