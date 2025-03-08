Komşular arasında kaçak yapı kavgası: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Komşular arasında kaçak yapı kavgası: 2 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde, komşular arasında "kaçak yapı" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeniçimşit Mahallesi'nde komşular arasında kaçak yapı tartışması çıktı. Komşuların, yapıyı yetkililere şikayet etmesi üzerine sinirlenen şahıslar, şikayet eden komşularını darbetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralananlar hastanedeki tedavilerinin ardından, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Olayda darbedilen mahalle muhtarı K.A., "Komşular beni aradılar, komşularımız beni rahatsız ediyor, diye. Bende ikisinin arasını bulmak için gittim. Karşı taraf geldi bize saldırdı. Orada mandıraları varmış komşularımız şikayet etmiş. Ben de belediyemizin gereken yerlerine söyledim. Bizlik hiçbir şey yok aslında ama olay bizde patladı. Taşla kafamıza vurdular" dedi.
Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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