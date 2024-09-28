Komşular arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki komşu gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bayram A. av tüfeğiyle, komşusu Cengiz Çetin’e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Cengiz Çetin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları aramalar sonucunda ateş eden Bayram A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Bayram A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.