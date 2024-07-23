Komşulardan artık aşure beklemeyin. Maliyeti dudak uçuklatıyor

Muharrem ayıyla beraber aşure telaşı yurdun dört bir yanını sardı. Fakat bolluk ve bereketin simgesi aşure de enflasyondan nasibini aldı.

Türkiye’de ekonomik krizin hız kazanmasıyla beraber A’dan Z’ye her şeyin fiyatı uçtu gitti.

Maaşların eridiği alım gücünün azaldığı ve temel gıdaya erişimin azaldığı bu dönemde fiyatlar cep yakıyor.

Hayat pahalılığı dar gelirlinin sırtında kambur olmaya devam ederken, vatandaş hayatta kalabilmek için yaşam mücadelesi veriyor.

Gıda fiyatlarındaki bu önlenemeyen artış, aşureyi de vurdu. Evde yapılan bir tencere aşurenin maliyeti bu yıl 330 liraya kadar çıktı. Porsiyon başı maliyet ise 27.5 lira oldu. Geçen yıl 20 liraya yapılabilen bir kase aşuredeki fiyat artışı yaklaşık yüzde 35’i aştı.

1 KASESİ BİLE CEP YAKIYOR

12 kişilik klasik bir aşure için malzemeler tek tek yazılıp hesaplandığında fiyatı 330 lirayı buluyor.

300 gram buğday, 165 gram nohut, 270 gram kuru fasulye, 20 gram pirinç, 400 gram toz şeker, 120 gram kuru incir, 120 gram kuru üzüm, 120 gram kuru kayısı, 80 gram fındık içi, 10 gram karanfil ve 300 mililitre süt ile bir tencere aşure yapılabiliyor.

Bu malzemelerden bazıları tarife uygun şekilde gramajları ile satın alınabilirken, bazıları ise paket halde yani kilogram olarak satın alınabiliyor.