Komşuların bıçaklı kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA
Komşuların bıçaklı kavgası kanlı bitti

Malatya’da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir apartmanda ikamet eden iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, G.U.’nun bıçak darbelerine maruz kalan N.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet bıçak bulurken, olayın zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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