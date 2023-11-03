Komşuların dikkati, yangının büyümesini engelledi

Yangın, Datça ilçesi İskele Mahallesi Hisarmağara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar bir evden duman ve kokuların çıktığını fark etti. Eve yaklaşan vatandaşlar evin bir odasından alevlerin yükseldiğini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve MAG AME ekipleri, alevlere müdahale etti. Komşuların dikkatiyle yapılan hızlı müdahale sonucunda yangının komşu evlere sıçramasının önüne geçilirken, yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının yapılan ilk incelemede evin salonundan başladığı ve elektrik prizine takılı kablodan çıktığı tahmin edildi. Evin içinde bulunan eşyaların tamamen yandığı evde kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.