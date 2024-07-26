Komşuların ihbarı sonrası ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Komşuların ihbarı sonrası ortaya çıktı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Selim Paprat, evinde ölü olarak bulundu

Olay bugün Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Selim Paprat evinde ölü bulundu.

Olay, komşuların evden gelen ağır kokular üzerine durumu 112 acil sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirmesi ile ortaya çıktı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Selim Paprat'ın öldüğünü tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Paprat'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, mahallede yaşayan vatandaşlar hava sıcaklıkları nedeniyle de ağır koku yayan cenazenin uzun süre evden alınmamasına tepki gösterdi.

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