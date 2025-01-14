Komşularını zehirlemeye çalışıp, polise satırla saldırdılar. Yaşlı çift ortalığı birbirine kattı

Ankara'da Sincan Yenikent'te bir apartmanda kalan A.O. ve eşi S.O.'nun uzun süredir komşularına farklı saldırılarda bulundukları iddia edildi.

Ruh sağlıklarının bozuk olduğu belirten yaşlı çiftin son olarak ise apartman koridoruna kimyasal madde dökerek komşularını zehirlemeye çalıştıkları ifade edildi. Fiziki saldırılarının yanında tehdit ve hakaretlerde de bulunan çiftin apartmana da sürekli zarar verdikleri ifade edildi.

POLİS EKİPLERİNE SATIRLA SALDIRDILAR

Yaşlı çiftin bina koridoruna döktüğü öne sürülen kimyasal nedeniyle birçok kişi yayılan gazdan etkilendi. İhbar sonrası apartmana polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen kişilerin ciddi bir sağlık problemlerinin olmadığı belirtilirken, olayın sorumlularından A.O., kapılarının önündeki polislere satırla saldırmaya çalıştı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

İddiaların odağındaki yaşlı çift hakkında adli işlem başlatıldı. Suçlamaları kabul etmeyen çift, yaptıklarından dolayı da komşularını sorumlu tuttu.

"ÇOCUKLARA DA SALDIRIYOR"

Mağdurlardan Selcan Cenaz uzun zamandır tedirgin olduklarını belirterek, “Binayı temizlediğimiz halde kirletmeye devam ediyor. Tuvalete giderdiği ihtiyaçlarını binanın içine atıyor. Bu durumdan çok rahatsızız. Eşinin tehditleri sebebiyle yapıyor bunları. Eşinin kendini bıçakladığını söylüyordu. Herkes o kadar bıktık ki. Kimse müdahale etmek bile istemiyor. Huzurumuz yok. Binanın içindeki çocuklara da saldırıyor. Apartmandakilerin yarısı evlerini sattı. Yeni gelenler de pişman oluyor. Kendisiyle görüştük. Bize hakaret ve küfürler etti. İçeride kokudan durulmuyor. 13 senedir bu hareketlerine devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde yapıyor. Gece komşularımızı zehirlemeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Komşulardan İsmail Cenaz ise “Sürekli binamızı kirletiyor. Etrafa yağ ve çamaşır suyu döküyor. Geçenlerde Kuran-ı Kerim'i yakmış. Akıl sağlığını yerinde değil. Yaşlılığın verdiği etki de var. Eskiden çocuklara bağırıyordu. Son yıllarda saldırılarını artırdı. Bir ara kocası rahatsızlanmıştı ve hastanede tedavi görmüştü. O sıralarda bu hareketlerini hiç yapmıyordu. Sesi bile çıkmıyordu. Eşi hastaneden gelince devam etmeye başladı. Kocası böyle yapmasını istiyor. Son olarak binanın içerisine tuz ruhu ve çamaşır suyu döktü. Bina içinde yayılan gaz her daireye sızdı. Zehirlenenler oldu. Ekipler duruma müdahale etti. Kendisine neden böyle yaptığını sorduğumda bana satırla saldırdı. Müdahale etmeye gelen polislere bile saldırıda bulundu” dedi.