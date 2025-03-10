Komşularının dikkati acı gerçeği ortaya çıkarttı!

Olay, Fevzipaşa ve Yenikent Mahallesi arasında bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bahçe önünden geçen komşuları tarafından bahçe kapısının kapalı olmasına rağmen Süleyman Şenoğlu'na (63) ait 09 JZ 784 plakalı aracın giriş kısmında çalışır durumda olduğu görüldü.

Vatandaşlar durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Şenoğlu'nun araç içerisinde hareketsiz durumda olduğunu gördü. Sağlık ekipleri tarafından da şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Yapılan ilk belirlemelere göre Şenoğlu'nun önceki gün akşam 22.30 saatlerinde bahçeye geldiği ve ölüm sebebinin kronik rahatsızlığa bağlı olabileceğinin değerlendirildiği bilgisine ulaşıldı. Şenoğlu'nun cansız bedeni gerekli inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.