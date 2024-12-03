Komşularının haber alamadığı adam çöp dolu evde ölü bulundu

Hikmet Çevik’ten bir süre haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Eve giren ekipler, çöplerle dolu dairede Çevik’in cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemelerin ardından Çevik’in cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklandı.

Hikmet Çevik’in ölüm sebebinin otopsi raporu ile netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Yalnız yaşadığı ve çöp biriktirdiği öğrenilen Çevik'in yaşam koşulları çevrede üzüntü yarattı.