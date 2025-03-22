Komşularının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
Komşularının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

Sakarya Karasu'da yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü halde bulundu. Her gün yemek getiren komşuları, kapının açılmaması üzerine ihbarda bulununca gerçek ortaya çıktı.

Sakarya Karasu'nun Yalı Mahallesi 219 Sokak üzerinde meydana geldi. Evinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Sedat Üner, kendisine her gün yemek getiren komşularının kapısını açmadı.

Durumdan şüphelenen komşuları, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Eve giren ekipler, talihsiz adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sedat Üner'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Üner'in kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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