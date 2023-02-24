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Komşularının kötü koku ihbarı yaptığı evinde ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşayan Saliha Nursoy (65), komşularının bina içindeki kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar üzerine, evinde ölü bulundu.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 22:25
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Komşularının kötü koku ihbarı yaptığı evinde ölü bulundu

Komşularının kötü koku ihbarı yaptığı evinde ölü bulundu
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(DHA) - Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Saliha Nursoy 'dan 15 gündür haber alamayan komşuları, binanın içindeki kötü  koku üzerine ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla kapının açılmasının ardından evde yapılan incelemede Nursoy, hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrolde Nursoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Nursoy'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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