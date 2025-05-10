Komşunun park ettiği araç minik Yezen’i hayattan kopardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Komşunun park ettiği araç minik Yezen’i hayattan kopardı

Gaziantep’te park etmeye çalışan komşusunun otomobilinin altında kalan 1,5 yaşındaki Yezen Ali hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te komşusunun park etmek istediği sırada meydana gelen kazada 1,5 yaşındaki Yezen Ali hayatını kaybetti.

Kaza, Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi 69 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun otomobili park etmeye çalıştığı sırada 1,5 yaşındaki Yezen Ali aracın altında kaldı. Ağır yaralanan küçük çocuk için çevredekiler durumu hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından küçük Yezen'i Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk, hayatını kaybetti.

Yezen Ali'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Komşunun park ettiği araç minik Yezen’i hayattan kopardı

Komşunun park ettiği araç minik Yezen’i hayattan kopardı

Komşunun park ettiği araç minik Yezen’i hayattan kopardı

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