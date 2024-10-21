Komşusu anne-kızı darp eden profesör tutuklandı

Birecik'te Sevgi Apartmanı'nda bir su sızıntısı nedeniyle gerginlik yaşandı. Apartman yöneticisi avukat Nihal Başak Çerikan, sızıntının Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan'a ait daireden kaynaklandığını tespit etti. Çerikan, apartman sakinlerine durumu WhatsApp grubundan bildirdi ve profesörün dairesinin suyu kesildi.

17 Ekim'de, su kesintisi nedeniyle Prof. Dr. Özkan ile Çerikan ve annesi arasında bir tartışma başladı. İddialara göre, bu tartışma sırasında Özkan, anne-kıza sözlü ve fiziksel şiddet uyguladı. Olay, apartman sakinleri arasında büyük bir huzursuzluk yarattı.

Olaydan sonra anne ve kız aynı zamanda kendilerini elinde bıçakla tehdit eden profesör hakkında savcılığa giderek suç duyurusu yaptı. Şikayet üzerine gözaltına alınan Prof. Dr. Özkan, verdiği ifadede, anne-kızı darbetmediğini ve ikisinin de aynı anda yere düştüğünü öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Özkan, nöbetçi mahkemece 'darp ve silahla tehdit' suçundan tutuklandı.