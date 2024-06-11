Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor

Toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini ve mutlu olduğunu ifade eden Yunus Gedik, "Bu hobi, çiçek sevgisine ortaokulu yıllarında başladım. Küçükken bakırcı bir Hüseyin amcam vardı çiçek sevdalısıydı, onun yanına giderdim bu hobiyi kaptım. Toprakla uğraştığın zaman insan rahatlıyor ve bu sevgi o zamandan bu zamana kadar geliyor yani hiç eksilmeden, daha şevkle, daha zevkle yapıyorum. Ben bu ortamın içine girdiğim zaman mutlu bir kişi oluyorum, kendime geliyorum. Bahçemde 60 çeşit kaktüs türü var, sukulet bunun yanında 25-30 tane daha fazla artık saymıyorum. Her gittiğim şehirde, ilçelerde, köylere gittiğimde bende olmayanları bulup alıyorum onu büyütüyorum" diye konuştu.