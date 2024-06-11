Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor

Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor
Düzenleme: Kaynak: İHA

Osmaniye'de komşusunda görerek hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Yunus Gedik, 45 yılda 60'tan fazla kaktüs çeşidi yetiştirirken, kaktüsleri görmeye ziyaretçiler geliyor.

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor 1

Osmaniye kent merkezinde yaşayan 55 yaşındaki Yunus Gedik, ortaokula giderken komşusunun bahçesinde gördüğü çiçeklerden etkilendi.

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor 2

Evinin bahçesine bir kök kaktüs diken Gedik'in bu merakı zamanla hobiye dönüşürken, farklı şehirlerden aldığı kaktüs çeşitleri evinin bahçesine dikti.

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor 3

Gedik, bahçesinde 45 yılda 60 kaktüs çeşidi yetiştirirken, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere kaktüs ve çiçeklerden hediye ediyor.

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor 4

Toprakla uğraşmanın kendisine iyi geldiğini ve mutlu olduğunu ifade eden Yunus Gedik, "Bu hobi, çiçek sevgisine ortaokulu yıllarında başladım. Küçükken bakırcı bir Hüseyin amcam vardı çiçek sevdalısıydı, onun yanına giderdim bu hobiyi kaptım. Toprakla uğraştığın zaman insan rahatlıyor ve bu sevgi o zamandan bu zamana kadar geliyor yani hiç eksilmeden, daha şevkle, daha zevkle yapıyorum. Ben bu ortamın içine girdiğim zaman mutlu bir kişi oluyorum, kendime geliyorum. Bahçemde 60 çeşit kaktüs türü var, sukulet bunun yanında 25-30 tane daha fazla artık saymıyorum. Her gittiğim şehirde, ilçelerde, köylere gittiğimde bende olmayanları bulup alıyorum onu büyütüyorum" diye konuştu.

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor 5

Gedik, vatandaşlara hediye ettiği kaktüsler için ücret almadığına değinirken, vefat eden anne ve babasına dua etmelerinin yeterli olduğunu söyledi.

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor 6

Gedik, "Türk kaktüslerinin yüzde 99'u yurt dışından gelen, hep ithal bunlar ama iklim şartları buraya da uygun olduğu için sevdi burayı. Yazlı kışlı ben bunlara burada bakıyorum, üstünü örtmüyorum tam güneş görmüyor burada en fazla 3-4 saat bir güneş görüyorlar. Hepsi de maşallah, çok mükemmel güvercin gübremden kaynaklı onlarla karıştırıyorum bunları un eleğinden eleyip tozunu diplerine koyuyorum. Tabii onun ilmini bilmek lazım, kışın değişik veriliyor, yazın değişik veriliyor su olayı var fazla verirsen yanar, az verirsen bir işe yaramaz. Arkadaşlar bana bazen küçük çiçek getiriyor sonra geliyor, bu benim çiçek değil diyor. Bu aşırı bir zaman aşımına uğramıştı, daha değişik bir görüntü olmuş diyor.

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Komşusunda görüp, tutkuyla başladı! 60 çeşidi görmek isteyen evine akın ediyor 7

Aşırı gelen var, çekim yapanlar var, fotoğraf stüdyolarına geliyorlar, gelinler geliyor, moda çekimleri yapmaya geliyorlar. Fotoğraf çekmeye gelenleri boş döndürmüyorum. Hediyem var, şu anda 50 tane verilecek hediyem var. Sadece anne babama bir Fatiha okumasını istiyorum" açıklamasında bulundu.

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