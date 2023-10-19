Komşusunun arabasını kopya anahtarla çaldı

Adana’da oturduğu apartmanın otoparkından komşusunun arabasını çalan bir kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin otoparka çilingir çalarak kopya anahtar yaptırdığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Komşusunun arabasını kopya anahtarla çaldı

Adana'da oturduğu apartmanın otoparkına çağırdığı çilingiri, anahtarını içeride unuttuğunu öne sürerek kandıran Gülşen Günaydın (35), yaptırdığı kopya anahtar ile komşusunun otomobilini çaldı. Akaryakıt istasyonunda yakalanan, aracı satın aldığını öne süren Günaydın, tutuklandı.

Olay, 14 Ekim’de saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın otoparkına inen Gülşen Günaydın, komşusu Murat Kürşat E.’nin (33) otomobilinin kelebek camını kırıp, çilingir çağırdı. Otomobilin kendisine ait olduğunu, anahtarını içeride unuttuğunu öne süren Günaydın, çilingire kopya anahtar yaptırdı. Günaydın, otomobile binip kaçtı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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SATIN ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Aracının çalındığını fark eden Murat Kürşat E.’nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, otomobilin Mücahitler Caddesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Adrese giden polis, Günaydın’ı gözaltına aldı. İfadesinde aracı satın aldığını öne süren Günaydın, herhangi bir dekont ibraz edemedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil ise Murat Kürşat E.’ye teslim edildi.

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