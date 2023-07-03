Komşusunun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Gökay (53) ile komşusu Yaşar Işıtan (35) arasında eski husumete bağlı kavga çıktı.

Kavgada darp sonucu kafasından yaralanan Yaşar Işıtan, sığındığı çiçekçi dükkanında eline geçirdiği bıçakla Murat Gökay'ı karnından bıçakladı.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Gökay, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Yaşar Işıtan ise Tekkeköy polisi tarafından gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.