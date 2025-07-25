Komşusunun cenazesine gitmişti: Yaşlı adamın kalbi dayanmadı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Komşusunun cenazesine gitmişti: Yaşlı adamın kalbi dayanmadı!

Siirt'te ölen komşusunun cenazesinde fenalaşan 71 yaşındaki Orhan Örnek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Siirt Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde meydana geldi. Orhan Örnek, komşusu Meryem Petek'in cenazesine katıldı. Cenaze namazının belde merkezinde kılınmasının ardından defin işlemleri için mezarlığa giden Örnek, bu sırada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi mezarlıkta yapılan Örnek, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Orhan Örnek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Örnek'in cenazesi, aynı gün belde mezarlığında toprağa verildi.

Komşusunun cenazesine gitmişti: Yaşlı adamın kalbi dayanmadı!

Komşusunun cenazesine gitmişti: Yaşlı adamın kalbi dayanmadı!

Komşusunun cenazesine gitmişti: Yaşlı adamın kalbi dayanmadı!

Komşusunun cenazesine gitmişti: Yaşlı adamın kalbi dayanmadı!

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