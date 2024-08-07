Komşusunun kapısına pompalı tüfekle dayandı

Ankara'da bir sitede komşusunu pompalı tüfekle tehdit eden C.G., emniyet güçlerince yakalandı.

Dün saat 19.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı'nda bulunan bir sitede gerçekleşen olayda iddiaya göre, C.G. sitenin çimleri sulanmadığı için komşusu ile tartıştı.

Bunun üzerine C.G., evinden aldığı pompalı tüfekle tartıştığı komşusunu tehdit etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.G.'nin pompalı tüfekle bina içerisinde dolaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. O anlarda bina içerisinde çocukların da olduğu görüldü.