Komşuyu enflasyon endişesi sardı

Kaynak: Haber Merkezi
Komşuyu enflasyon endişesi sardı

Yunanistan ekonomisi mayıs ayında yıllık %2,5'lik enflasyon oranıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yunanistan'da yıllık enflasyon, Nisan ayındaki %2'lik orandan Mayıs 2025'te %2,5'e yükselerek beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, bu yükselişte otel, kafe ve restoranlardaki %6,8'lik (Nisan'da %6,4), giyim ve ayakkabıdaki %6,6'lık (Nisan'da %4,6) ve konuttaki %6'lık (Nisan'da %3,4) fiyat artışları etkili oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde de %2,6'lık (Nisan'da %2) bir yükseliş gözlendi.

Tüketici fiyat endeksi aylık bazda %0,2 artış kaydederken, bu durum bir önceki ayın durağan seyrinin ardından dikkat çekti. Uzmanlar, küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların ve iç talebin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Yunanistan Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında para politikalarını gözden geçirmeye devam edeceğini bildirdi.

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