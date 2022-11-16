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Komünist Başkandan tarihi itiraf: Elektriği kaçak kullanıyoruz

Elektrik faturalarının yüksek gelmesinden dert yanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, “Biz müdahale ediyoruz, kaçak açmaya çalışıyoruz. Açık söyliyeyim, kimseden sakladığımız bir şey yok” dedi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 15:05
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Komünist Başkan Mehmet Fatih Maçoğlu’ndan tarihi itiraf: Elektriği kaçak kullanıyoruz

Komünist Başkandan tarihi itiraf: Elektriği kaçak kullanıyoruz
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Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV’de katıldığı canlı yayınında sorulara cevap verdi.

CANLI YAYINDA KAÇAK ELEKTRİK İTİRAFI
300 bin TL gelen elektrik faturasının şimdi 2 milyon TL gelmesinden şikayetçi olan Maçoğlu, bazı yerlerde kaçak elektrik kullandıklarını söyledi. "Açık söyliyeyim" diyen Maçoğlu, "Kimseden sakladığımız bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Maçoğlu, "Eskiden 300 bin TL gelen elektrik faturası şimdi 2 milyon TL geldi. Faturaları ödemiyoruz. Şu an zaten 9-10 yer kesildi. Park ve bahçeler ortak kullanım alanları, kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz, kaçak açmaya çalışıyoruz. Açık söyliyeyim, kimseden sakladığımız bir şey yok" dedi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 9 BİN TL

Belediyede en düşük çalışan maaşının 9 bin 33 TL'den başladığını belirten Maçoğlu, "Benim maaşım 25 bin TL. 5 bin lirasıyla yoksul insanlara ve öğrencilere destek vermeye çalışıyorum, geri kalanı da benim ve ailemin ihtiyaçlarına harcıyorum" diye konuştu.

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