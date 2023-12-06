Komünist Başkan rotasını İstanbul’a çevirdi. İki ilçe için ismi geçiyor

Tunceli Belediyesi yerine batıdan aday olacağı iddiaları gündem olan Komünist Başkan'ın İstanbul'dan aday olacağı iddia edildi. Maçoğlu için, İstanbul'un iki belediyesi öne çıkıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Komünist Başkan rotasını İstanbul’a çevirdi. İki ilçe için ismi geçiyor

Tunceli’de yerel seçim çalışmaları hız kazandı. Aday adaylık sürecinin devam ettiği kentte, CHP’de rekor başvuru olduğu konuşuluyor.

MAÇOĞLU'NUN NEREDEN ADAY OLACAĞI MERAK KONUSU

Kentte özellikle Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun aday olup olmayacağı; olacaksa da nereden olacağı merak ediliyor.

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İKİ DÖNEM KURALI UYGULANACAK MI?

GazeteDuvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre, yerel seçimlerde iki dönem kurallarının olduğunu ancak bu kuralın, etkili bir isim olması nedeniyle Fatih Mehmet Maçoğlu için esnetileceğini belirten SMF Dönem Sözcüsü Barış Kayaoğlu, "Fatih Maçoğlu yoldaşımızın geniş kitlelerde yarattığı politik etkiyi yerel yönetimler pratiğinden açıkça görmekteyiz. Yoldaşımızın iki dönem temsiliyeti sona ermekle birlikte, SMF temsilcilerimiz toplantısında Fatih Maçoğlu'nun bir dönem daha aday gösterilmesi kararlaştırıldı. Henüz hangi parti veya partilerden aday göstereceğimiz ise belli değil" diye konuştu.

İSTANBUL'DA CHP'DEN TİP'E YÖNELİM

TİP kulislerinden gelen bilgiye göre de Maçoğlu'nun adaylığı ve SMF ile yapılacak ittifak kesinleşti. Maçoğlu'nun adı, işçi sınıfının yoğunluklu yaşadığı İstanbul Esenyurt ilçesi için de geçmişti. Ancak kulislerden gelen ve henüz netleşmemiş bilgilerde Kadıköy ve Sultangazi de aday gösterilebilecek ilçeler arasında yer alıyor.

TİP'ten gelen bilgilere göre Fatih Maçoğlu için SMF neyi tercih ederse o yönde hareket edilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasının ardından özellikle Kadıköy ve Sultangazi'de CHP'den TİP'e bir yönelim olduğu tespiti var. Maçoğlu'nun bu kesim üzerinde de etkili olacağı düşünülüyor ve bu nedenle Maçoğlu'nun Kadıköy veya Sultangazi'den aday olmasının olumlu bir sonuç doğuracağı öngörülüyor.

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